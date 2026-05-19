Жилищная политика становится одним из ключевых факторов экономического роста и занятости, а также важным инструментом привлечения инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Глобального департамента городского развития, устойчивости и земельных ресурсов Всемирного банка Минг Джанг на сессии "Жилье в центре глобальных коалиций", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, жилищный сектор играет значительную роль в мировой экономике: около 15% глобального ВВП связано с инвестициями в жильё и потреблением в этой сфере.

"При этом доступность жилья напрямую влияет на доступ людей к рабочим местам, поскольку многие не могут позволить себе проживание вблизи центров занятости. Организация работает по трём основным направлениям в жилищной сфере: расширение долгосрочного финансирования, совершенствование политики для устранения барьеров в строительстве и инвестициях, а также увеличение предложения жилья, включая вопросы земли, инфраструктуры и развития строительной отрасли", - сказал директор.

Он подчеркнул важность мобилизации частного капитала с использованием ограниченных ресурсов международных финансовых институтов.

В качестве примера Минг Джанг привёл совместные инициативы в Бразилии, где при участии Всемирного банка и IFC через государственные программы удалось привлечь около 3 миллиарда долларов дополнительного финансирования при 400 миллионов долларов со стороны международных институтов.

Также он рассказал о проектах в Африке, включая программу Africa Green Resilience Inclusive Housing De-risking Facility, направленную на снижение рисков инвестиций в жилищный сектор и привлечение частного капитала.

"В рамках инициативы 95 млн долларов льготного финансирования IDA позволяют мобилизовать около 440 миллионов долларов частных инвестиций. Работа с государственным и частным сектором и привлечение частного капитала - это ключевое направление нашей деятельности", - отметил Джанг.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.