В Азербайджан из Ирана эвакуировано около 3 000 человек

С 28 февраля 08:00 до 23 марта 10:00 из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 2 949 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из них 488 являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, среди эвакуированных - 722 гражданина Китая, 325 - России, 198 - Бангладеш, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 162 - Индии, 80 - Омана, 68 - Индонезии, 54 - Ирана, 44 - Италии, 30 - Алжира, 26 - Испании, 23 - Германии, 22 - Канады, 19 - Франции, по 18 - Саудовской Аравии и Японии, 17 - Грузии, 15 - Узбекистана, по 13 - Польши, Швейцарии и Нигерии, по 12 - Венгрии и Бахрейна, по 11 - Казахстана, Мексики и США, по 10 - Великобритании, Беларуси, Болгарии и Демократической Республики Конго, по 8 - Бразилии и Судана, по 6 - ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии.

Также среди эвакуированных - по 5 граждан Сербии, Чехии, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии и Вьетнама; по 4 - Иордании, Филиппин, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Финляндии и Нидерландов; по 3 - Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Кипра, Мьянмы и Словении.

Кроме того, из Ирана в Азербайджан были эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта, Белиза и Доминиканской Республики.