Неизвестные дроны устроили налет на одну из ключевых авиабаз США, где размещаются стратегические ядерные бомбардировщики B-52.

Отмечается, что несколько ночей подряд над базой Барксдейл в штате Луизиана фиксировались полеты беспилотников. По данным издания, из-за этих инцидентов командование было вынуждено вводить режим изоляции и временно приостанавливать работу взлетно-посадочных полос.

Военные считают, что полеты дронов могут быть связаны с разведкой или проверкой систем обороны. При этом точные цели и организаторы этих полетов пока не установлены.