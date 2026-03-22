https://news.day.az/world/1823701.html Неизвестные дроны устроили налет на одну из ключевых авиабаз США Неизвестные дроны устроили налет на одну из ключевых авиабаз США, где размещаются стратегические ядерные бомбардировщики B-52. Как передает Day.Az, оОб этом пишет The Independent. Отмечается, что несколько ночей подряд над базой Барксдейл в штате Луизиана фиксировались полеты беспилотников.
Неизвестные дроны устроили налет на одну из ключевых авиабаз США
Неизвестные дроны устроили налет на одну из ключевых авиабаз США, где размещаются стратегические ядерные бомбардировщики B-52.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Independent.
Отмечается, что несколько ночей подряд над базой Барксдейл в штате Луизиана фиксировались полеты беспилотников. По данным издания, из-за этих инцидентов командование было вынуждено вводить режим изоляции и временно приостанавливать работу взлетно-посадочных полос.
Военные считают, что полеты дронов могут быть связаны с разведкой или проверкой систем обороны. При этом точные цели и организаторы этих полетов пока не установлены.
