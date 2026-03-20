За день в Азербайджане раскрыто более 40 преступлений

19 марта на территории Азербайджана сотрудниками полиции было раскрыто 41 преступление, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в общей сложности задержаны 224 человека, находившиеся в розыске, в том числе 179 лиц, разыскиваемых как должники, которые переданы по назначению.

Выявлен 21 факт, связанный с наркотиками, а также 25 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Задержаны 33 человека, подозреваемые в совершении преступлений.