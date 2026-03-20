Виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев представил новый альбом с концертами Мендельсона

Заслуженный артист Азербайджана, скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев выпустил новый альбом, посвящённый наследию великого немецкого композитора Феликса Мендельсона. Релиз, представленный европейским лейблом Solo Musica, уже привлёк внимание международного музыкального сообщества и стал значимым этапом в развитии карьеры артиста, подтвердив его статус одного из ярчайших представителей современной скрипичной школы, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Альбом записан совместно с одним из ведущих европейских оркестров - Württembergische Philharmonie Reutlingen (Германия) под управлением выдающегося дирижёра Ховарда Гриффитса. В программу вошли два знаковых сочинения Мендельсона, раскрывающих разные этапы его творческого пути: ранний Концерт для скрипки с оркестром ре минор - произведение, наполненное юношеской энергией и виртуозным блеском, и Концерт ми минор - один из величайших шедевров мировой скрипичной литературы, отличающийся глубиной и зрелостью художественного замысла.

Интерпретация музыканта сочетает академическую точность и современную выразительность, позволяя по-новому услышать классические произведения.

Проект реализован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Surkon International, что подчёркивает значимость деятельности Эльвина Ганиева как культурного амбассадора Азербайджана на мировой сцене.

Эльвин Ходжа Ганиев с детства был признан вундеркиндом и получил неофициальные титулы "азербайджанского Паганини" и "Моцарта". В 2008 году, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его имя было внесено в "Золотую книгу" юных талантов страны, а сам музыкант удостоен Президентской стипендии.

Он родился в семье музыкантов. Его первым педагогом, с 5 лет, был его дед, народный артист Азербайджана, профессор Сарвар Ганиев - выдающийся скрипач и основатель Билькентского симфонического оркестра. А потом Эльвин продолжил учебу у легендарного педагога Захара Брона, получал образование в Швейцарии, Испании и Германии.

В интервью Trend музыкант поделился размышлениями о новом альбоме.

- Почему вы выбрали музыку Мендельсона?

- Этот альбом - не просто запись классических произведений, а своего рода диалог эпох и культур, воплощённый в звучании скрипки. Музыка Мендельсона занимает особое место в репертуаре скрипачей: в ней сочетаются утончённость, внутренняя гармония и виртуозность. Мне было важно представить ранний концерт ре минор и зрелый концерт ми минор как отражение художественного становления композитора - его внутренней эволюции и развития музыкального языка.

- В чём принципиальное различие этих концертов?

- Это два самостоятельных художественных мира. Ранний концерт наполнен импульсом, юношеской энергией и виртуозностью. Концерт ми минор - это уже зрелое, глубоко осмысленное произведение, где каждая деталь подчинена внутренней драматургии. Исполняя их вместе, можно ощутить целостность этого пути - от вдохновения к осознанности.

- Насколько сегодня важно выпускать альбомы?

- Сегодня запись - неотъемлемая часть карьеры музыканта, стремящегося к высокому международному уровню. Альбом - это художественное высказывание, зафиксированная интерпретация, которая остаётся со слушателем вне концертного зала. Живое выступление - это мгновение, а запись - это память, это навсегда! Именно записи формируют долговечное восприятие артиста, его стиль и художественную идентичность.

Кроме того, записи позволяют сохранить искусство для будущих поколений. Как произведения великих композиторов продолжают жить столетиями, так и благодаря современным записям исполнитель остаётся услышанным спустя годы и века. Эти записи становятся своеобразным мостом между прошлым и будущим, позволяя людям знакомиться с мастерством музыканта, вдохновляться его интерпретациями и продолжать традиции национальной и мировой музыкальной культуры.

- Вы уже много лет представляете Азербайджан на мировой сцене. С большим успехом гастролируете по миру, выступали в США, странах Европы, Африки и Азии. Что это значит для вас?

- Для меня это огромная честь, гордость и одновременно большая ответственность. Представлять Азербайджан через музыку - это особое чувство, в котором соединяются любовь к искусству и уважение к культурному наследию.

С детства со стороны государства были созданы все условия для раскрытия творческого потенциала и реализации идей. Благодаря поддержке Первой леди Мехрибан Алиевой и Фонда Гейдара Алиева я смог учиться у одного из лучших педагогов в мире, легендарного Захара Брона, таких мастеров как Максим Венгеров, Вадим Репин и Дэвид Гэррит, в лучших музыкальных вузах мира, участвовал во многих престижных международных конкурсах, являюсь лауреатом многих из них. Особенно ценно, что играю на скрипке Гварнери 1715 года, предоставленной мне для достойного представления Азербайджана на международной арене.

Каждое успешное выступление - это не только личное достижение, но и вклад в продвижение культуры моей страны. Я искренне верю, что музыка не имеет границ и способна объединять людей. И в дальнейшем буду стремиться к новым вершинам, к новым проектам, расширять репертуар и достойно представлять Азербайджан в мировом культурном пространстве.