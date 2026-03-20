Астрономы зафиксировали аномальное слияние черных дыр

Международная группа астрономов зафиксировала необычное космическое событие: слияние двух черных дыр, которое, вероятно, сопровождалось вспышкой рентгеновского и гамма-излучения. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сначала 25 ноября 2024 года детекторы гравитационных волн LIGO-Virgo-KAGRA зарегистрировали сигнал от столкновения двух черных дыр на расстоянии около 4,2 млрд световых лет от Земли. Образовавшийся объект имел массу примерно в 150 раз больше солнечной.

Однако спустя примерно 11 секунд телескопы зафиксировали вспышку рентгеновского и гамма-излучения из той же области неба. Вероятность случайного совпадения ученые оценили как крайне низкую - примерно один случай за десятки лет наблюдений.

Обычно слияния черных дыр считаются "темными" событиями: они не испускают света, поскольку все процессы скрыты за горизонтом событий. Поэтому обнаружение возможного светового сигнала стало неожиданностью.

Команда под руководством астронома Шу-Жуй Чжана из Университета науки и технологий Китая предложила объяснение: столкновение могло произойти внутри аккреционного диска сверхмассивной черной дыры - в активном ядре галактики.

В таких областях пространство заполнено горячим газом и пылью. Если две черные дыры сливаются в подобной среде, образовавшийся объект может получить "толчок" и начать двигаться через плотное вещество. Это запускает интенсивное поглощение материи и формирование струй - джетов, которые и дают яркое излучение.

Моделирование показало, что такой сценарий способен объяснить характеристики наблюдаемого гамма-всплеска, отличающегося от типичных вспышек, возникающих при взрывах сверхновых или слияниях нейтронных звезд.

Авторы подчеркивают, что их гипотеза требует дальнейшей проверки. В частности, необходимо уточнить параметры орбиты сливающихся объектов и провести более глубокие наблюдения галактики-источника.