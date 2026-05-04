Азербайджан стал ключевым гарантом энергетической безопасности Италии

Азербайджанский газ является ключевым элементом энергетической безопасности Италии.

Об этом в беседе с Day.Az сказал президент итальянского аналитического центра Trinità dei Monti Пьерлуиджи Теста.

"Визит Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Азербайджан является частью более широких дипломатических усилий, в рамках которых Италия активно участвует в решении ключевых вопросов международной безопасности и энергетики, а также укрепляет двусторонние отношения с Азербайджаном. В частности, он вписывается в стратегию итальянского правительства, направленную на укрепление энергетической безопасности и защиту домохозяйств и бизнеса от внешних потрясений в условиях повышенной международной неопределенности и нестабильности, усугубленных иранским кризисом и перебоями в работе Ормузского пролива", - сказал он.

По его словам, стратегия Италии направлена на укрепление отношений с Азербайджаном путем повышения качества партнерства по всей цепочке создания стоимости в энергетике в условиях неопределенности и нестабильности, влияющих на безопасность энергетических поставок.

"С этой точки зрения отношения основываются на структурной взаимодополняемости экономик двух стран - что также подтверждается исторически - и создают предпосылки для дальнейшего, желательного углубления двустороннего сотрудничества. Азербайджан является ключевым элементом энергетической безопасности Италии: это второй по величине поставщик нефти и газа в страну, обеспечивающий около 17% потребности в нефти и 16% потребления газа. Поставки осуществляются по Южному газовому коридору, конечным звеном которого является Трансадриатический газопровод (TAP). В период с 2020 по 2025 год в Италию было транспортировано около 45 млрд кубометров газа", - сказал Теста.

Он отметил, что в более широком смысле Азербайджан выступает стратегическим хабом, соединяющим несколько макрорегионов, и мостом между Востоком и Западом, играя важную роль в обеспечении стабильности энергетических потоков и регионального баланса.

"Экономические и торговые отношения между странами в целом являются прочными и устойчивыми. Италия остается основным направлением азербайджанского экспорта, а энергетический сектор - ключевым элементом двустороннего сотрудничества. В то же время сохраняется значительный потенциал для всестороннего укрепления экономических связей, чему способствуют взаимодополняемость экономик и возможности расширения сотрудничества в стратегических секторах, таких как логистика, устойчивые технологии и сельское хозяйство", - сказал президент Trinità dei Monti.

Теста подчеркнул, что Азербайджан и Италию связывает многовековая история.

"Говоря об исторических связях между нашими странами, как отметил Президент Италии Серджо Маттарелла во время своего визита в Баку в 2018 году, отношения между Италией и Азербайджаном уходят корнями в многовековую историю, начиная с римской эпохи, и развивались благодаря торговым, культурным и дипломатическим контактам. Этот процесс получил новый импульс в XIX веке с индустриальным развитием Азербайджана и ростом интереса Италии к региону. Эта историческая связь сохраняется и сегодня, отражаясь в роли Италии как ключевого партнера и в символическом значении "моста" между Каспийским морем и Средиземноморьем, который продолжает определять развитие двусторонних отношений", - сказал он.

Президент Trinità dei Monti считает, что визит Джорджи Мелони будет считаться успешным, если он будет способствовать укреплению энергетической безопасности Италии и дальнейшему развитию двустороннего партнерства с повышением его качества по всей цепочке создания стоимости.

"Позитивный результат также будет выражаться в продвижении новых экономических и инвестиционных возможностей, а также в прогрессе по ключевым международным вопросам - от войны в Украине до иранского кризиса. Наконец, значительными достижениями станут ощутимые сдвиги в процессе региональной стабилизации - в частности, в отношениях между Азербайджаном и Арменией - а также укрепление диалога между Азербайджаном и Европейским союзом при поддержке Италии", - добавил он.

Али Гасымов