Иран представил США план по прекращению войны
Иран через Пакистан представил США план окончательного прекращения военных действий и в настоящее время ожидает ответа Вашингтона.
Как передает Day.Az, об этом заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
Он отметил, что предложение было передано через пакистанских посредников, а дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции США и их выбора между дипломатическим урегулированием и продолжением конфронтации.
Представитель министерства добавил, что Тегеран готов ко всем возможным сценариям и по-прежнему не доверяет американской стороне.
