BYD выпустил электромобиль с запасом хода 755 км

BYD показал электромобиль с передним багажником. 29 апреля вышел электромобиль BYD Fang Cheng Bao Ti7 EV Flash Charging Edition в двух версиях: от 29 тыс. долларов и 30,4 тыс. долларов. Новинка оснащена батареей Blade второго поколения и быстрой зарядкой, запас хода - до 755 км. Об этом сообщает CarNewsChina, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Полностью электрическая модификация Ti7 EV сохраняет идентичный гибридной версии внешний вид, продолжая традицию "коробчатого" дизайна. В профиль заметны обновлённые колёса, расширенные колёсные арки и классические дверные ручки. Предполагается, что Ti7 EV Flash Charging Edition оснастят более вместительным передним багажником.

Габариты автомобиля: длина - 4999 мм, ширина - 1995 мм, высота - 1865 мм, колёсная база - 2920 мм. Угол въезда составляет 24 градуса, угол съезда - 25 градусов. Корму украшают двойные L-образные фонари, а на двери багажника расположен характерный внешний отсек для хранения.

Автомобиль получил 15,6-дюймовый центральный дисплей, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 26-дюймовый проекционный экран, а также отдельные экраны для управления климатом (передний и для задних пассажиров). В задней части салона можно установить два 13-дюймовых планшета BYD Pad, благодаря чему общее количество дисплеев в машине достигает семи.