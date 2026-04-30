Азербайджанский завод построит для Казахстана два судна.

Как передает Day.Az, дочерняя компания "Казахстанских железных дорог" подписала контракты на строительство шести судов.

Китайская Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry построит четыре суда, Бакинский судостроительный завод - еще два. Они будут вмещать до 537 двадцатифутовых контейнеров и будут адаптированы для работы на Каспийском и Черноморском направлениях.

Казахстанский торговый флот состоит из 17 судов (по данным на август 2024-го).