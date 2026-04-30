Визит Мелони в Азербайджан подтверждает многомерное сотрудничество Баку и Рима

Азербайджан и Италия с 2020 года связаны многомерным стратегическим партнерством. Визит Джорджи Мелони в Баку это подтверждает. Мы считаем, что существует высокий потенциал для укрепления нашего сотрудничества во многих сферах, прежде всего в энергетике, где Италия является нашим главным партнером.

Как передает Day.Az, об этом в интервью крупнейшей ежедневной итальянской газете La Repubblica сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. Напомним, что визит премьер-министра Италии в нашу страну состоится 5 мая.

Комментируя вопрос об увеличении поставок азербайджанского топлива, дипломат подчеркнул, что существует высокий потенциал для укрепления сотрудничества во многих сферах, прежде всего в энергетике.

"Италия является нашим главным партнером. В 2025 году Азербайджан поставил в Италию 9,5 миллиарда кубометров природного газа, а также Италия является основным направлением наших экспортных поставок нефти, из общего объема в 12,5 миллиарда кубометров в 10 стран ЕС, что на 53% больше по сравнению с 2021 годом. Несмотря на волатильность рынка и геополитические потрясения, Азербайджан остается надежным и ответственным поставщиком", - подчеркнул Амирбеков.

Представитель Президента Азербайджана также рассказал о возможности увеличения экспорта газа в Италию и пропускной способности TAP.

"Текущая мощность Южного газового коридора, частью которого является TAP, полностью забронирована. Это уже не только двусторонний вопрос с Италией. Он касается всей европейской энергетической архитектуры в целом. Первое расширение уже идет: с прошлого января TAP добавил 1,2 миллиарда кубометров годовой мощности, из которых 1 миллиард кубометров предназначен для Италии. Однако любое дальнейшее увеличение объемов экспортируемого газа потребует на стороне поставок дополнительных инвестиций в развитие и мощность газопроводов. Это было бы в стратегических интересах ЕС, поскольку укрепило бы диверсификацию, улучшило бы долгосрочную безопасность поставок и снизило бы уязвимость Европы к внешним шокам", - пояснил Амирбеков.

Говоря о Плане действий по развитию двустороннего экономического партнерства, принятого на полях шестого заседания Межправительственной комиссии Италия-Азербайджан, дипломат отметил, что задаются стратегические ориентиры.

"Принятие Плана действий станет ориентиром для развития экономического партнерства между Италией и Азербайджаном. План предусматривает проведение 65 мероприятий в 2026-2027 годах в 18 приоритетных областях, включая энергетику, зеленый переход, цифровизацию, инвестиции, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и культуру. Дорожная карта уже готова, она конкретная и охватывает широкий спектр направлений.

Цель заключается в содействии активному и регулярному двустороннему политическому диалогу между нашими странами и обмене мнениями с нашими партнерами по ключевым вопросам нашей двусторонней, региональной и многосторонней повестки, включая отношения Азербайджана с ЕС и НАТО. Мы также поделились нашей оценкой текущего состояния и перспектив мирного процесса и нормализации с Арменией, поскольку 2026 год может стать решающим для формализации мира и юридического завершения прежнего конфликта. Важный визит Мелони в Азербайджан придает дополнительный вес этой возможности обсудить различные вопросы, представляющие взаимный интерес для наших стран", - сказал Амирбеков.

Во время интервью были также подчеркнуты отношения Азербайджана со Святым Престолом. По словам представителя Президента Азербайджана, отношения продолжают развиваться по восходящей траектории как по содержанию, так и по масштабу.

"Они основаны на взаимном уважении и прочной общей приверженности углублению межкультурного диалога и межрелигиозного взаимопонимания. Политический диалог высокого уровня между нашими государствами является постоянным и отличается высоким качеством. В значительной степени это стало возможным благодаря Фонду Гейдара Алиева Азербайджана, который уже более 15 лет ведет активную и многоплановую деятельность со Святым Престолом и его религиозными, научными и академическими институтами.

Мы гордимся своим скромным вкладом в проекты по сохранению и реставрации религиозных и культурных объектов в Ватикане, включая базилику Святого Петра, Музеи Ватикана, Апостольскую библиотеку Ватикана и катакомбы. Сотрудничество также расширяется в таких сферах, как наука, архивное дело и здравоохранение. Еще одним важным отражением текущей динамики является строительство в Баку второй католической церкви, посвященной Иоанну Павлу II, завершение которой запланировано на 2027 год. В совокупности все эти элементы свидетельствуют о постоянной приверженности Азербайджана мультикультурализму, религиозной толерантности и диалогу цивилизаций, а также отражают дипломатию, основанную на уважении, эмпатии и ответственности", - заявил дипломат.

Комментируя тесные связи Азербайджана и Израиля, в частности, в сфере безопасности, а также войну в Иране, Амирбеков отметил, что Баку поддерживает важные отношения как с Иерусалимом, так и с Тегераном.

"Наш подход остается взвешенным и сбалансированным. Мы твердо поддерживаем деэскалацию и дипломатические усилия и надеемся, что режим прекращения огня будет дополнительно укреплен, минимизируя, среди прочего, риск расширения конфликта на Южный Кавказ", - подчеркнул он.

В заключение, рассказывая о влиянии ситуации в Иране на развитие проекта TRIPP, Эльчин Амирбеков пояснил, что имеется обеспокоенность.

"Дальнейшая эскалация может подорвать политический климат и практические условия, необходимые для реализации амбициозных проектов региональной связанности и энергетической безопасности. Являясь частью более широкого Зангезурского коридора, который соединяет Азербайджан с Арменией, а также Азию с Европой, реализация TRIPP имеет ключевое значение для укрепления нынешнего духа мира на Южном Кавказе, и мы надеемся, что сохраняющаяся неопределенность не приведет к серьезным задержкам", - заключил Амирбеков.