Состоялись обсуждения с участием представителей деловых кругов Азербайджана и Армении

На заседании комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил Секретариат Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Было с удовлетворением отмечено, что поставки нефтепродуктов Азербайджаном в Армению являются показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами.