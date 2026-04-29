что это и как она работает?

Как мы сообщали ранее, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил, что в Азербайджане ведётся работа по внедрению почасовой модели оплаты труда.

Что представляет собой почасовая система оплаты и как она применяется?

Day.Az подробно объясняет, как работает эта модель.

Почасовая система оплаты предполагает, что доход работника рассчитывается в зависимости от количества отработанных часов.

То есть заработная плата определяется не как фиксированная ежемесячная сумма, а на основе фактически отработанного времени. Такой подход особенно подходит для работников с нестабильным графиком и обеспечивает оплату строго в соответствии с объемом выполненной работы.

Расчет при этом достаточно прост: установленная почасовая ставка умножается на количество отработанных часов.

Например, если ставка составляет 6 манатов в час, а сотрудник отработал 150 часов за месяц, его зарплата составит 900 манатов. В мировой практике эта модель широко применяется в США и во многих странах Европы и считается более гибкой системой на рынке труда. Она повышает прозрачность и способствует формированию более гибких трудовых отношений.

Насими Алескерли