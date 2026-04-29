Ошибочная отправка денег на банковскую карту другого человека - довольно распространенная ситуация. Мгновенная невнимательность или неправильно введенный номер карты могут поставить граждан в затруднительное положение.

Можно ли в таких случаях вернуть отправленные средства и что об этом говорит закон?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 1091 Гражданского кодекса, получение имущества на счет другого лица без правовых оснований считается неосновательным обогащением.

Так, если деньги по ошибке были отправлены на чужой карточный счет, сначала необходимо обратиться в банк, обслуживающий вашу карту. Этот банк определит, какому банку принадлежит карта получателя, и направит туда обращение с уведомлением о том, что платеж был ошибочным. После этого соответствующий банк должен уведомить своего клиента о том, что на его счет по ошибке поступили средства. В таком случае он может добровольно вернуть деньги.

Однако если получатель отказывается вернуть сумму, вы можете получить официальный отказ от банка и обратиться в суд с исковым заявлением о возврате средств.