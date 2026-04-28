В Азербайджане предлагают ограничивать выезд за таможенные долги

Выезд из Азербайджана могут временно ограничить за неуплату таможенной задолженности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о внесении поправок в Таможенный кодекс, который включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса на 1 мая.

Согласно предлагаемым поправкам, если участник внешнеэкономической деятельности не погашает таможенную задолженность в установленный срок, для обеспечения ее взыскания - включая начисленные платежи, пени и проценты - будет подаваться обращение в суд о временном ограничении его права на выезд из страны.