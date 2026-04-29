Задержаны граждане Азербайджана, находившиеся в международном розыске

Установлено местонахождение граждан Азербайджана, находившихся в международном розыске.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в рамках уголовных дел, возбужденных по статье о мошенничестве, разыскиваемый Бинагадинским РУП Мураз Гурбанов установлен в Объединенных Арабских Эмиратах, разыскиваемый Сураханским РУП Алага Исмаилов - в Украине, а разыскиваемый Сумгайытским ГУП Эльмир Нуриев - в Германии. После установления их местонахождения они были задержаны по каналам Интерпола.

В Министерстве внутренних дел Азербайджана отметили, что Национальным центральным бюро Интерпола совместно с соответствующими структурами принимаются меры по их доставке в страну.