Борцы Азербайджана вернулись с чемпионата Европы

Азербайджанские борцы, успешно выступившие на чемпионате Европы в Албании, вернулись на родину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная по вольной борьбе завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв первое место в командном зачете.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева команду встретили болельщики, представители общественности и СМИ.

Отметим, что на турнире в Тиране азербайджанские борцы в общей сложности завоевали 13 медалей. Али Цокаев (92 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) стали чемпионами Европы, победив в финалах. Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) завоевали серебряные награды. Нуреддин Новрузов (61 кг) уступил в поединке за третье место.

Ранее представители греко-римского стиля также показали высокие результаты: Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) стали чемпионами Европы, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали. Сборная по греко-римской борьбе также заняла первое место в командном зачете.