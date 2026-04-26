https://news.day.az/society/1830450.html В Агдеринском районе взорвалась мина - есть пострадавший На территории села Сырхавенд Агдеринского района взорвалась мина. Как передает Day.Az, об этом распространили информацию пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).
Житель села Енибине Ходжалинского района, 1967 года рождения, Ахмедов Вугар Салах оглы получил травму левой ноги в результате взрыва противопехотной мины на неочищенной от мин территории бывшей линии соприкосновения.
По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.
