В Агдеринском районе взорвалась мина

На территории села Сырхавенд Агдеринского района взорвалась мина.

Как передает Day.Az, об этом распространили информацию пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Житель села Енибине Ходжалинского района, 1967 года рождения, Ахмедов Вугар Салах оглы получил травму левой ноги в результате взрыва противопехотной мины на неочищенной от мин территории бывшей линии соприкосновения.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.