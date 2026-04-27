В Колумбии растет число жертв теракта

Число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии увеличилось до 20.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Октавио Гусман.

"На данный момент в отчете зафиксировано 20 погибших среди гражданского населения - 15 женщин и 5 мужчин, все совершеннолетние; ранены 36 человек, из которых трое остаются в отделении интенсивной терапии", - написал глава региона в X. Он добавил, что пятеро пострадавших несовершеннолетних находятся вне опасности.

По словам Гусмана, произошедшее 25 апреля стало самым "жестоким и беспощадным нападением на гражданское население за последние десятилетия" в департаменте. Власти региона объявили трехдневный траур по погибшим. Совет правительства определяет меры безопасности и порядок оказания гуманитарной и психологической помощи семьям жертв.

Он напомнил, что взрыв сильно повредил дорожное полотно на Панамериканском шоссе: на месте происшествия образовался кратер объемом около 200 куб. м. Восстановление движения ожидается в течение шести часов.

Как ранее сообщило издание Caracol со ссылкой на военное командование Колумбии, ответственность за серию терактов лежит на группировке "Хайме Мартинес". Она состоит из бывших членов расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии", не принявших мирное соглашение с правительством 2016 года.