Президент Ильхам Алиев: SOCAR много лет успешно работает в Украине

Сегодня мы успешно сотрудничаем по многим направлениям. Это сотрудничество было сегодня еще раз подтверждено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Отметив, что наряду с политическим диалогом, сегодня также обсуждалось сотрудничество в энергетической сфере, глава государства подчеркнул: "Здесь есть как уже достигнутые успехи - SOCAR много лет успешно работает в Украине, - так и прекрасные перспективы, совместные проекты".