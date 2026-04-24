ЦБА обновил требования к капиталу для инвесткомпаний

В соответствии со "Стратегией развития финансового сектора на 2024-2026 годы", с целью обеспечения устойчивой деятельности участников рынков капитала, а также повышения уровня соответствия международным стандартам регулирования, решением Правления Центрального банка от 1 апреля 2026 года были внесены изменения в "Правило о требованиях к устойчивому капиталу инвестиционной компании".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Изменения включают классификацию инвестиционных компаний, регулирование случаев изменения их категорий, внедрение нового подхода к расчету требований к капиталу, а также новые требования к ликвидным активам и коэффициенту кредитного плеча (левереджа).

Новый подход к расчету требований к капиталу создаст условия для более пропорционального регулирования деятельности инвестиционных компаний, учитывая наряду с объемом их торговой книги также их активность в предоставлении инвестиционных услуг.

Новые требования к ликвидным активам инвестиционных компаний и установление минимального порога коэффициента кредитного плеча (левереджа) служат устойчивому развитию участников, осуществляющих посредническую деятельность на рынке капитала.

Для адаптации инвестиционных компаний к новой регулятивной среде установлен срок в шесть месяцев. В течение этого периода каждая инвестиционная компания должна определить свою категорию, сообщить об этом Центральному банку и привести свою деятельность в соответствие с новым Правилом.

Отмечается, что Центральным банком Азербайджана была организована презентация в Ассоциации рынков капитала Азербайджана (АРКА), где прошли обсуждения утвержденных новых изменений в Правила и были даны ответы на вопросы, интересующие представителей сектора.

Ознакомиться с изменениями в "Правило о требованиях к устойчивому капиталу инвестиционной компании" можно по данной ссылке:

https://e-qanun.az/framework/61682