Неформальная встреча с Фирдовси Атакишиевым - без привычной театральной дистанции

Вечер с участием актера Фирдовси Атакишиева, заслуженного артиста Азербайджана и одного из ярких представителей Государственного академического русского драматического театра, прошел в необычайно теплой и доверительной атмосфере. Мероприятие было организовано интеллектуальным клубом Cult Baku в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова и стало неформальной встречей зрителей с артистом, без привычной театральной дистанции.

Формат вечера напоминал откровенный диалог, в котором актер делился не только профессиональными историями, но и личными размышлениями о сцене, актерском пути и людях, сыгравших важную роль в его становлении. Он вспоминал свои первые шаги в профессии, работу над знаковыми ролями и те моменты, когда театр становился для него не просто работой, а способом понимать жизнь и человеческие характеры.

Особую эмоциональную глубину встрече придало чтение стихов, посвященных памяти супруге актера - народной артистки Азербайджана, режиссера Ираны Тагизаде (1957-2023). Этот момент стал одним из самых проникновенных в программе вечера: без сценического пафоса, с предельной искренностью и простотой прозвучали строки, в которых чувствовались благодарность, любовь и личная история, прожитая вне сцены. Зрители увидели артиста не только как профессионала сцены, но и как человека, для которого искусство тесно переплетается с личной жизнью и внутренними переживаниями.

Завершился вечер неожиданно и очень тепло: Фирдовси Атакишиев сам сел за фортепиано и исполнил музыкальные фрагменты. Эта живая музыка стала мягким и эмоциональным финалом встречи, оставив у зрителей ощущение камерного домашнего концерта, где главное - не форма, а искренность.