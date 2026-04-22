Можно ли получить кредит с плохой кредитной историей?
Получение кредита лицами с просрочками в кредитной истории законом не запрещено.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, согласно статье 10.1 Закона "О кредитных бюро", информация, входящая в кредитную историю, хранится в течение 10 лет после последнего внесенного изменения. По истечении этого срока данные уничтожаются или архивируются с согласия субъекта кредитной истории.
Если ранее были просрочки или проблемы с выплатами по кредиту, это может повлиять на решение о выдаче нового кредита.
Однако законодательство не запрещает банкам или небанковским кредитным организациям выдавать кредиты лицам с просрочками.
Решение о выдаче кредита принимается самим банком или кредитной организацией.
