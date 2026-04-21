В Баку ограничили вход в метро - ситуация в эти минуты

Как мы сообщали ранее, в Бакинском метрополитене произошла техническая неисправность.

Как передает Day.Az, на всех станциях временно ограничен вход пассажиров.

В настоящее время принимаются оперативные меры по устранению неисправности, возникшей в подаче высокого напряжения на контактный рельс.

Ожидается, что работа метрополитена будет восстановлена в течение ближайшего часа.

