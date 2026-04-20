Huawei представила свой аналог iPhone Fold

Huawei представила второе поколение складного смартфона формата "широкой раскладушки" - Huawei Pura X Max. Устройство дебютировало в рамках крупной презентации в Китае, сообщает Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая модель получила заметное обновление дизайна: внешний дисплей увеличен и отделен от блока камер. Существенные изменения коснулись и фотомодуля - основной сенсор на 50 Мп оснащен переменной диафрагмой, а широкоугольный и телеобъектив получили разрешение 12,5 и 50 Мп соответственно.

Смартфон оснащен 7,7-дюймовым складным LTPO OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и дополнительным внешним экраном диагональю 5,4 дюйма с аналогичными характеристиками. За производительность Pura X Max отвечает фирменный чип HiSilicon Kirin 9030 Pro, дополненный 12 или 16 Гб оперативной и 256, 512 ГБ или 1 Тб встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Среди прочих характеристик отмечается наличие Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eSIM, NFC и фирменной системы HarmonyOS 6.1.

В Китае Huawei Pura X Max предлагается по цене от 10 999 юаней. Появится ли смартфон за пределами страны, неизвестно. Оригинальный Huawei Pura X был доступен лишь в КНР.