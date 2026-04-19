В Малайзии произошел крупный пожар, оставивший без крова более 8 тысяч человек.

Как передает Day.Az, кадры с места происшествия распространились в сети.

По имеющейся информации, возгорание произошло в деревне Кампунг Бахагия. Огонь стремительно охватил деревянные дома и уничтожил 198 строений.

В результате более 8200 человек остались без жилья. Пожарным удалось полностью ликвидировать пламя лишь спустя несколько часов. Основной причиной возгорания предварительно называют короткое замыкание.