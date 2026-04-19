https://news.day.az/world/1828913.html Масштабный пожар в Малайзии: тысячи без жилья - ВИДЕО В Малайзии произошел крупный пожар, оставивший без крова более 8 тысяч человек. Как передает Day.Az, кадры с места происшествия распространились в сети. По имеющейся информации, возгорание произошло в деревне Кампунг Бахагия. Огонь стремительно охватил деревянные дома и уничтожил 198 строений.
Масштабный пожар в Малайзии: тысячи без жилья - ВИДЕО
В Малайзии произошел крупный пожар, оставивший без крова более 8 тысяч человек.
Как передает Day.Az, кадры с места происшествия распространились в сети.
По имеющейся информации, возгорание произошло в деревне Кампунг Бахагия. Огонь стремительно охватил деревянные дома и уничтожил 198 строений.
В результате более 8200 человек остались без жилья. Пожарным удалось полностью ликвидировать пламя лишь спустя несколько часов. Основной причиной возгорания предварительно называют короткое замыкание.
