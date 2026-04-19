Армянские реваншисты сочинили новую сказку о собственной «древности»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В мае Союз армян России планирует устроить в Москве шумную премьеру видеопроекта странного содержания. Называется он "Интервью без купюр" и призван, по словам режиссера и продюсера по фамилии Пашинян, "восстановить правдивые факты армянской истории". Однофамилец премьер-министра Армении утверждает, что факты армянской истории самым бессовестным образом фальсифицируются в современном информационном пространстве. А значит, пришло время принять меры.

Пашинян, который Рубен, говорит, что Армения проигрывает инфовойну в Интернете. Враг не дремлет, выпуская фейк за фейком, и армянскую историю прямо взяли и сравняли с землей. Всякие там разные насмехаются над "древностью" армян, прикалываются. Чтобы доказать, что армяне действительно "великие", было снято длинное видео из интервью с различными армянскими деятелями, а также представителями других наций, восхищающиеся Арменией. Даже самого Ивара Калнынша для этих целей откопали.

Очень похвально, что Рубен Пашинян так любит свой народ и свою страну. Только непонятно, как интервью с культурными деятелями и восхищенными иностранцами поможет вернуть армянской истории флер величия, которым она была окутана до последнего времени. Согласно пропаганде, все лучшее, что создано человеческой цивилизацией, создано армянами. До полнейшего разгрома в 2020 году весь мир кушал на завтрак и обед сказки о "величии", "древности", "первородстве", "избранности" армянства, о том, что армяне принесли культуру в Европу. Об Азии даже говорить не стоит - именно армяне спустили восточные народы с деревьев и дали в руке вилку с ложкой.

Однофамилец премьер-министра должен понимать, что насмешка "тоже мне древние" исходит не из армянофобии, не из сдачи позиций в инфовойне, а из того, что армянские сказки просто всем надоели. Аудитории надоело десятилетиями слушать о том, что армяне научили людей читать и писать (что неправда), что все великие люди в истории имели армянские корни (большую чушь придумать невозможно) и так далее. Ну надоело, понимаете? Азербайджанская пропаганда тут не при чем. Сами виноваты. Армянский агитпроп перестарался, сказочники из армянских научных институтов и их зарубежные подельники перешли границы в своих фантазиях. У всего есть предел. Пашинян жалуется на фейки, но на самом деле сама содержащаяся в учебниках и диссертациях история Армении - это один сплошной фейк. Этот фейк уже завел Армению в тупик и заставил армянский народ столкнуться с немалыми проблемами. Режиссер предлагает продолжить вести армян по этому пути? Неужели никак нельзя без "величия" обойтись?

Для того, чтобы прекратились насмешки, надо не кино снимать на деньги диаспоры, а просто расслабиться и постараться быть обычными людьми, снять корону, которую сами на себя надели. И все сразу начнет меняться. Времена для пустозвонства закончились, недоказуемое прошлое "величие" лучше сдать в архив и перестать теребить тему, чтобы не вызывать еще больших насмешек.

И вообще, для других что армяне, что азербайджанцы, что грузины - на одно лицо. Те, кто не живут в нашем регионе, с трудом отличат эти три народа, не зная фамилий. Да, наши народы и правда похожи. Разве это не хорошо?

А потому давайте не заниматься ерундой и жить дружно.