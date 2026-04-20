Азербайджан и Таиланд обсудили перспективы двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов прибыл в Бангкок для участия в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP).

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

Сессия на тему "Не оставляя никого позади: продвижение общества для всех возрастов в Азии и Тихоокеанском регионе" станет площадкой для обсуждения текущих и новых демографических тенденций, а также социально-экономических приоритетов, включая достойную занятость, полную и продуктивную занятость для всех возрастных групп, экономическое расширение прав и возможностей женщин и общее социальное включение, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что Байрамов встретился с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом. Стороны обсудили приоритеты Азербайджана в качестве председателя UNESCAP, перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Таиландом, а также региональные вопросы.