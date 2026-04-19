Голкипер "Карабаха" прокомментировал слухи о возможном расставании с клубом

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски прокомментировал слухи о своем возможном расставании с клубом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Qafqazinfo сообщает, что польский голкипер высказался на эту тему после поражения от "Сабаха" со счетом 0:1 в 28-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Кохальски признался, что вероятность его ухода составляет 50 на 50:

"Шансы остаться в команде на следующий сезон - примерно 50 на 50. Я сам до конца не знаю, что будет дальше. На данный момент сложно сказать точно, останусь я или уйду".