Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сфер

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с первым заместителем председателя Кабинета министров и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым на полях 5-го Анталийского дипломатического форума.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили ключевые аспекты азербайджано-туркменского партнерства, подчеркнув прочную основу двусторонних связей, основанных на общей истории, культуре и взаимном уважении.

Министры также затронули перспективы расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и транзитной взаимосвязанности вдоль стратегических коридоров, соединяющих Европу и Азию.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке, при этом была подчеркнута важность поддержания мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.

Обе стороны подтвердили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в различных сферах и поддержанию тесного диалога на всех уровнях.