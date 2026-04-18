Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Ирана вновь перекрыть Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание The Times of Israel, выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп назвал этот шаг Ирана "хитроватым поведением".

Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, которые развиваются в позитивном направлении: "Мы ведем переговоры с ними. К концу дня у нас будет дополнительная информация. Иран попытался снова перекрыть пролив, но не сможет нас шантажировать".

Отметим, что Ормузский пролив имеет стратегическое значение для глобальных поставок энергоносителей.

