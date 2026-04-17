США могут разблокировать $20 млрд из замороженных средств Ирана

США и Иран обсуждают возможность разблокирования $20 млрд из замороженных средств Исламской Республики в обмен на передачу американской стороне обогащенного урана Тегерана. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, Соединенные Штаты предлагали Ирану разблокирование $6 млрд в случае сделки на закупку "продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров". При этом иранская сторона "требовала $27 млрд".

"Последнее обсуждаемое США и Ираном число - $20 млрд, свидетельствуют источники", - сказано в публикации.

Axios уточняет, что такую цифру предложил Вашингтон.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что Иран готов передать США обогащенный уран.