Трамп заявил, что Иран готов передать США обогащенный уран

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Ираном, в рамках которого Тегеран передаст Вашингтону обогащенный уран. Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома заявил в своей социальной сети Truth Social.

"У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились на это... США получат весь ядерный "пепел", созданный нашими великими бомбардировщиками B2. Никаких денег не будет передано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские бомбардировщики в 2025 году нанесли удары по иранским ядерным объектам, ядерные материалы все еще могут находиться под завалами. Трамп в последнее время использует термин "ядерная пыль" для описания обогащенного урана, который оказался под завалами после этих атак.