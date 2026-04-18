МИД Ирана опроверг слова Трампа

Иран не намерен передавать обогащенный уран другим странам, сказал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Как передает Day.Az,, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился прекратить обогащение урана и передать американской стороне часть высокообогащенного урана с поврежденных при атаках объектов.

"Обогащенный уран для нас так же священен, как земля Ирана, и не будет передан никуда и ни при каких обстоятельствах",- сказал господин Багаи (цитата по Tasnim). По его словам, Иран и США пока не обсуждали продление перемирия, которое истекает 21 апреля.

Отказ от обогащения урана - одно из основных требований США к Ирану для заключения мирного соглашения. По информации Reuters, между сторонами сохраняются "существенные разногласия" по ядерным вопросам. Иранская сторона готова гарантировать мирный характер ядерной программы в обмен на снятие санкций США и выплату компенсаций за военный ущерб, сообщил иранский источник агентства.