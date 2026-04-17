Как сборная Азербайджана готовится к матчу с Андоррой?

Женская сборная Азербайджана продолжает подготовку к ответному матчу против команды Андорры в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Сиясета Аскерова провели очередную тренировку в Баку. В ходе занятия особое внимание было уделено физической и тактической подготовке футболисток.

Напомним, что первый матч между командами, состоявшийся несколько дней назад в Андорре, завершился победой сборной Азербайджана со счетом 3:1. В той встрече дубль оформила Севиндж Джафарзаде, еще один мяч забила Эсра Манья.

Ответная игра между Азербайджаном и Андоррой пройдет 18 апреля на "Банк Республика Арена" и начнется в 17:00.