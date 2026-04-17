Армения и США работают над созданием компании TRIPP для развития инфраструктурных проектов.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.

По его словам, сейчас ведется работа над финансовой и институциональной основой проекта.

"Мы определяем модель финансирования и работаем над созданием компании TRIP, которая, как ожидается, будет зарегистрирована в Армении", - сказал он.