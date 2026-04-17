Южный Кавказ приобретает особое значение на фоне глобальных изменений

Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире изменений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в рамках панельной дискуссии на тему "Формируя завтрашний день, управляя неопределённостями".

"Когда мы говорим о Южном Кавказе, конечно, все эти глобальные неопределенности влияют и на наш регион. Но в то же время Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире изменений", - сказал он.

По словам Кобахидзе, Грузия стремится максимально использовать открывающиеся возможности.

"Наш подход - это подход, ориентированный на мир и прогрессивное развитие, и он уже доказывает свою эффективность", - добавил он.