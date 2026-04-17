Для маршрута Баку-Говсан закупаются новые поезда

Ведутся работы по восстановлению движения поездов по маршруту Баку-Говсан.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая на вопрос Trend, заявил начальник департамента пассажирских перевозок Азербайджанские железные дороги Азер Фараджов.

Представитель АЖД отметил, что по данному направлению уже начались проектные работы.

"Также ведутся работы, связанные с закупкой поездов. "Азербайджанские железные дороги" планируют до 2030 года приобрести 20 поездов", - сказал он.