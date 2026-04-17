В мае в Баку пройдет сразу несколько международных мероприятий

14 мая - в рамках "Бакинской недели градостроительства" - состоится Генеральная ассамблея Платформы НПО Глобального Юга, а 16 мая пройдет II Форум солидарности НПО стран - членов Организации тюркских государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева на пресс-конференции, посвященной 5-летию агентства.

По ее словам, азербайджанские НПО активно готовятся к WUF13:

"19 мая 2026 года при организации Агентства НПО состоится Форум НПО WUF13. Ожидается участие авторитетных представителей гражданского общества более чем из 100 стран. Это глобальное мероприятие станет наследием WUF13 для местных и зарубежных НПО".

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Форум пройдет в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и правительства Азербайджана. Мероприятие объединит представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также международных организаций из разных стран.