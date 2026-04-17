Азербайджан - ценный партнер Австрии и ЕС, особенно в условиях кризисов

Азербайджан остается ценным партнером для Австрии и Европейского союза, особенно в условиях кризисов.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии в эксклюзивном комментарии для Trend в преддверии 5-го Анталийского дипломатического форума.

"Стабильность в стратегически важных регионах, таких как Южный Кавказ, имеет особое значение. Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном представляет собой важную возможность для укрепления региональной безопасности и экономического сотрудничества, что выгодно как региону, так и Европе. В этом контексте Азербайджан остается ценным партнером для ЕС и Австрии, особенно в кризисные периоды", - отметили в министерстве.

В Австрии считают, что укрепление сотрудничества и поддержка процессов нормализации в регионе могут способствовать стабильности, создавать новые возможности и помогать в преодолении более широких глобальных неопределенностей.

В ведомстве также подчеркнули, что Европейскому союзу необходимо совершенствовать свою стратегию с учетом пересекающихся геополитических и экономических кризисов, оставаясь при этом приверженным своим основополагающим ценностям - демократии, правам человека и верховенству закона.

"Повышение эффективности внешней политики имеет ключевое значение, в частности за счет более быстрой координации, единых действий в рамках подхода Team Europe, а также усиления представительства, включая назначение специального главного переговорщика ЕС в контексте усилий по прекращению войны агрессии России против Украины. В то же время ЕС должен продолжать поддерживать и модернизировать многостороннюю международную систему, несмотря на тенденции к односторонним действиям", - добавили в министерстве.

По мнению ведомства, для смягчения последствий региональных конфликтов в сфере экономики и безопасности Европе необходим многоуровневый подход, включающий укрепление стабильности и развития в соседних регионах, выстраивание устойчивых партнерств в прилегающих регионах, а также углубление сотрудничества с близкими по духу глобальными партнерами.