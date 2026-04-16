На этих дорогах Баку проведут ремонтные работы

В ряде районов города Баку будут проведены ремонтные работы на дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), с учетом состояния дорожного покрытия планируется проведение ремонта на пяти участках.

Работы будут осуществляться на улице Рашида Бейбутова (на участке от улицы Шамси Бадалбейли до улицы Аббасгулу ага Бакиханова), на проспекте Зии Буниятова (от улицы Музаффара Нариманова до улицы Халила Рзы Улутюрка в направлении станции метро "Кёроглу", поэтапно), на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде (от улицы Асада Ахмедова до улицы Акима Аббасова), на улице Самеда Вургуна (от улицы Аббасгулу ага Бакиханова до улицы Физули), а также на дороге от Бакинской кольцевой автодороги к "Мейвалы Тиджарет Меркези".

Ремонтные работы будут проводиться с 17 апреля с 23:00 до 20 апреля до 06:00.

В указанные даты движение транспортных средств на данных участках будет частично ограничено.