«Дополнительный след»: на телеканале Mədəniyyət состоится показ фильма к 100-летию генерала Арифа Гейдарова

18 апреля в 13:00 на канале Mədəniyyət состоится показ художественного фильма "Дополнительный след", подготовленный к 100-летию генерал-лейтенанта Арифа Гейдарова.

Как передает Day.Az, фильм по сценарию Арифа Гейдарова рассказывает историю расследования убийства молодой девушки.

Постепенно следствие раскрывает сложную цепочку событий, где за фактами уголовного дела стоят человеческие судьбы и трагические последствия.

Картина вышла на экран уже после гибели Гейдарова. Сегодня фильм представляется зрителям как часть истории азербайджанского кино и как память о человеке, посвятившем свою жизнь служение закону и справедливости.