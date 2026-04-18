Ограбление ювелирного магазина в Малайзии

В сети появилось видео с камер внутреннего наблюдения, на котором запечатлено ограбление ювелирного магазина в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, передает Day.Az.

Четыре вооруженных мужчины ограбили магазин в дневное время, похитив около 15 килограммов золотых украшений на сумму 9,7 миллиона ринггитов (2,1 миллиона долларов) всего за несколько минут. После ограбления они скрылись, захватив охотничье ружье охранника.

По словам начальника полиции Куала-Лумпура Датука Фадила Марсуса, подозреваемые - четыре мужчины, чья национальность пока неизвестна - вошли в магазин, размахивая двумя пистолетами.