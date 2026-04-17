В московском аэропорту ввели ограничения - рейсы могут поменяться

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. По ее информации, аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.