Необходимо реализовать концепцию региональной ответственности на Ближнем Востоке.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на церемонии открытия Анталийский дипломатический форум, передает Day.Az.

Фидан отметил, что регион больше не может позволить себе войны, оккупации, терроризм и внутренние конфликты.

"Как страны региона, мы обязаны реализовать концепцию региональной ответственности и укрепления регионального мира и стабильности", - подчеркнул он.

По его словам, эта концепция должна основываться на постоянном и результативном диалоге между странами региона, уважении к независимости, суверенитету и территориальной целостности государств, а также на восприятии этнического, культурного и социального разнообразия как объединяющего фактора.

Фидан отметил необходимость укрепления оборонного потенциала стран региона не против друг друга, а ради взаимной безопасности, а также полного отказа от использования негосударственных акторов в межгосударственных конфликтах.

"Мы движемся к архитектуре, в которой региональные проблемы будут решаться в рамках принципов добрососедства и коллективной ответственности", - сказал он.

Министр подчеркнул, что такая региональная архитектура является необходимой основой для долгосрочного мира и процветания.

Фидан добавил, что история показывает: устойчивый мир и стабильность достигаются благодаря смелым шагам в наиболее кризисные периоды.

"Именно поэтому мы продолжаем предпринимать шаги по реализации решений, основанных на общем разуме. Анталийский дипломатический форум является одной из наиболее значимых площадок для этого поиска", - отметил он.

В завершение он выразил надежду, что форум принесёт пользу как региону, так и всему человечеству, а также поблагодарил за поддержку президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган.