Международная федерация астронавтики хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном

Международная федерация астронавтики намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном и вернуть глобальное космическое сообщество в Баку.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам заявил исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер на полях 5-го Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.

По его словам, организация рассматривает возможность дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном и надеемся вновь вернуться туда, чтобы в будущем снова собрать глобальное космическое сообщество", - сказал он.

Файхтингер отметил, что проведение Международного астронавтического конгресса в Баку в 2023 году стало важным этапом.

"Азербайджан был очень активен в космическом секторе, и, на мой взгляд, этот импульс был дополнительно усилен после проведения конгресса в Баку", - подчеркнул он.

По его словам, с тех пор сотрудничество между сторонами продолжает укрепляться.

"Мы сотрудничаем, чтобы поддержать дальнейшую интеграцию Азербайджана в глобальное космическое сообщество", - отметил он.

Файхтингер также указал на усилия Азербайджана по развитию кадрового потенциала: "Проводится значительная работа по вовлечению и вдохновению молодого поколения. Это крайне важно - побуждать молодых людей интересоваться космосом и STEM-образованием".

Он отметил, что уже есть конкретные результаты этой работы.

"Студенты активно подают свои проекты на наш конгресс и представляют их международному сообществу", - добавил Файхтингер.