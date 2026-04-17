Международная федерация астронавтики хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном
Международная федерация астронавтики намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном и вернуть глобальное космическое сообщество в Баку.
Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам заявил исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер на полях 5-го Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.
По его словам, организация рассматривает возможность дальнейшего углубления сотрудничества с Азербайджаном.
"Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном и надеемся вновь вернуться туда, чтобы в будущем снова собрать глобальное космическое сообщество", - сказал он.
Файхтингер отметил, что проведение Международного астронавтического конгресса в Баку в 2023 году стало важным этапом.
"Азербайджан был очень активен в космическом секторе, и, на мой взгляд, этот импульс был дополнительно усилен после проведения конгресса в Баку", - подчеркнул он.
По его словам, с тех пор сотрудничество между сторонами продолжает укрепляться.
"Мы сотрудничаем, чтобы поддержать дальнейшую интеграцию Азербайджана в глобальное космическое сообщество", - отметил он.
Файхтингер также указал на усилия Азербайджана по развитию кадрового потенциала: "Проводится значительная работа по вовлечению и вдохновению молодого поколения. Это крайне важно - побуждать молодых людей интересоваться космосом и STEM-образованием".
Он отметил, что уже есть конкретные результаты этой работы.
"Студенты активно подают свои проекты на наш конгресс и представляют их международному сообществу", - добавил Файхтингер.
