Хидаят Гейдаров завоевал "серебро" чемпионата Европы

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров стал серебряным призером чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

В финальной схватке весовой категории до 73 кг олимпийский чемпион Азербайджана уступил грузинскому олимпийскому чемпиону Лаше Шавдатуашвили и не сумел завоевать золотую медаль.

По пути к решающему поединку Гейдаров одержал четыре победы. Он прошел Константиноса Цапараса (Греция) в 1/16 финала, Дардана Ченая (Косово) в 1/8 финала, Дайяна Булемтафеса (Франция) в четвертьфинале и Билала Чилоглу (Турция) в полуфинале.

Таким образом, сборная Азербайджана пополнила медальный зачет еще одной наградой. Для Хидаята Гейдарова это "серебро" стало очередным крупным результатом на международной арене.

Ранее на нынешнем чемпионате Европы бронзовые медали завоевали Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг).

Турнир в Тбилиси завершится 19 апреля.