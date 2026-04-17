В эпоху великого перехода: Баку и Абу-Даби закладывают фундамент новой Евразии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Мир переживает тектонические сдвиги глобальной экономики - сдвиги, по своей глубине и необратимости сравнимые с промышленной революцией XIX века. Только теперь они происходят под знаком жесткой декарбонизации и всепроникающей цифровой связности.

Старые роли рушатся на глазах. Ближний Восток, столетиями воспринимавшийся исключительно как гигантский нефтяной резервуар планеты, больше не принимает эту роль. Он решительно выходит на авансцену как один из главных архитекторов постуглеводородного миропорядка.

Суверенные фонды Объединенных Арабских Эмиратов - Mubadala, ADIA, ADQ и другие - давно перестали быть пассивными хранилищами нефтяных доходов. Сегодня они выступают стратегическими перестроителями глобальных цепочек создания стоимости, вкладывая триллионы долларов в возобновляемую энергетику, передовую логистику, искусственный интеллект и высокие технологии с расчётом на десятилетия вперёд.

Это не диверсификация, а цивилизационный маневр. Пока другие еще спорят о сроках энергетического перехода, Эмираты уже активно строят будущее, в котором чистая энергия, интеллектуальный капитал и контроль над ключевыми транспортными и цифровыми коридорами становятся новой основой глобального влияния и процветания.

Именно в этот исторический момент Азербайджан и ОАЭ находят друг друга не как временные партнеры, а как глубоко взаимодополняющие силы, способные вместе заложить фундамент новой Евразии.

Энергетический переход, ускоренный климатическими обязательствами и геополитическими потрясениями, заставляет традиционных игроков рынка переосмыслить стратегию. Те, кто раньше жил исключительно за счет экспорта сырья, теперь ищут альянсы, которые обеспечат устойчивость в мире, где углеродный след стал жестким фактором конкурентоспособности, а надежные транспортные коридоры превратились в стратегический ресурс первого порядка. В этой новой конфигурации Азербайджан с его географическим положением на стыке Европы, Азии и Каспия, с богатыми запасами углеводородов и быстро растущим потенциалом зеленой энергии занимает место не периферийного партнера, а ключевого узла геоэкономической архитектуры Большой Евразии.

Именно в такой момент вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между ОАЭ и Азербайджаном 15 апреля 2026 года стало знаковым событием. Подписанное в июле 2025 года в Нью-Йорке и скрепленное визитом президента Ильхама Алиева в Абу-Даби, соглашение открывает новую главу двусторонних отношений. Оно наглядно показывает, как точная торговая дипломатия способна превращать географию в реальное конкурентное преимущество.

Соглашение дает прямой импульс торговым потокам, инвестициям и созданию совместных предприятий в логистике, возобновляемой энергетике и передовом производстве. Экспортеры обеих стран получают лучший доступ к рынкам и глобальный охват, а частный сектор - более тесное сотрудничество. Это первое торговое соглашение Азербайджана, которое содержит отдельную полноценную главу по услугам. Она открывает серьезные возможности в финансах, консалтинге, строительстве и профессиональных услугах. Как отметило Министерство иностранных дел по торговле ОАЭ, Азербайджан расположен в ключевом узле Северо-Южной торговли, и совмещение экономических стратегий двух стран повышает устойчивость и долгосрочное развитие в условиях быстро меняющегося глобального рынка.

Министр иностранных дел по торговле ОАЭ доктор Тани Аль Зейуди заявил прямо: "Азербайджан расположен в ключевом узле Северо-Южной торговли, и, интегрируя наши экономические видения, мы можем обеспечить повышенную устойчивость и устойчивое развитие в быстро меняющемся глобальном рынке".

Программа CEPA, запущенная Эмиратами в 2021 году, уже доказала эффективность. Цель была простой и жесткой: снижать тарифы, убирать торговые барьеры, упрощать таможенные процедуры. К настоящему моменту ОАЭ заключили такие соглашения с 35 странами - включая Индию, Турцию, Иорданию, Сербию и Вьетнам. Переговоры продолжаются с Нигерией и Руандой. Результаты говорят сами за себя: не-нефтяная внешняя торговля ОАЭ в 2025 году выросла на 26 процентов и впервые превысила 1 триллион долларов. По данным Всемирной торговой организации, опубликованным в апреле 2026 года, страна поднялась на девятое место в мире по экспорту товаров (с семнадцатого пятью годами ранее). Общий объем торговли товарами и услугами достиг 1,637 триллиона долларов.

ОАЭ ставят перед собой четкие цели к 2031 году: довести общий объем торговли до 1 триллиона долларов и удвоить экономику, превысив 800 миллиардов долларов. Для Азербайджана Эмираты уже являются крупнейшим арабским торговым партнером - на них приходится 40 процентов всей торговли с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. Не-нефтяная торговля между странами за последние два года выросла на 31,4 процента и превысила 2,2 миллиарда долларов в 2025 году. ОАЭ остаются ведущим арабским инвестором в Азербайджане: кумулятивный объем прямых инвестиций превысил 1 миллиард долларов, а только за 2025 год составил 404,8 миллиона.

Энергетическое измерение партнерства добавляет ему особую стратегическую глубину. Компания Masdar - флагман чистой энергетики ОАЭ, объединяющая ADNOC, TAQA и Mubadala, - выбрала Азербайджан приоритетной площадкой. Первый заметный результат - солнечная электростанция Гарадаг мощностью 230 МВт, запущенная в октябре 2023 года. За неполные два года она выработала более миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сэкономила 110 миллионов кубометров природного газа и предотвратила выбросы около 200 тысяч тонн CO₂ ежегодно. Проект подтвердил техническую реализуемость и открыл дорогу к масштабированию.

Еще масштабнее мегапроект стоимостью свыше 1,2 миллиарда долларов по наращиванию гигавааттных мощностей возобновляемых источников. В него входят солнечная станция в Биласуваре (445 МВт) - строительство ускорено по договоренности с азербайджанской стороной, первая панель установлена в октябре 2025 года, - станция в Нефтчале (315 МВт) и ветровой парк Абшерон-Гарадаг (240 МВт). Финансовое закрытие по ветровой части ожидается к середине 2026 года. ОАЭ предлагают не только капитал, но и проверенный опыт трансформации собственной экономики, где ненефтяной сектор уже формирует более 70 процентов ВВП.

Транспортные коридоры усиливают геоэкономический вес Азербайджана. Средний коридор показывает уверенный рост. В 2025 году контейнерные перевозки по этому коридору составили 76 900 TEU, что на 36 процентов больше по сравнению с 2024 годом. Зангезурский коридор, известный также как TRIPP (Маршрут Трампа), должен стать недостающим звеном, напрямую связав основную территорию Азербайджана с Нахчываном и Турцией.

После запуска Зангезурского коридора пропускная способность Среднего коридора на азербайджанском участке вырастет до 15 миллионов тонн в год. ОАЭ получают новые логистические возможности через каспийские порты, в первую очередь Алят. У Эмиратов уже есть CEPA с Грузией и Турцией, поэтому Азербайджан воспринимается как стратегический хаб, где логистика идеально дополняет энергетику - от транзита азербайджанского газа в Европу (около 25 миллиардов кубометров в год) до совместного производства и экспорта зеленого водорода. Партнерство выходит за рамки двустороннего формата и становится частью более широкой евразийской связности.

Сравнение с другими партнерами ОАЭ в регионе подчеркивает уникальность альянса с Азербайджаном. С Турцией акцент на промышленной кооперации и туризме, но без глубокого энергетического и транзитного компонента. С Грузией - логистика и сельское хозяйство, однако объемы инвестиций и стратегическая глубина меньше. В Центральной Азии Masdar реализует солнечные проекты в Узбекистане и Казахстане, но Азербайджан выделяется как готовый мост между Каспием и Черным морем с высокой политической стабильностью. Здесь наблюдается четкая взаимная комплементарность: Азербайджан дает энергоносители, транзитные мощности и надежность, ОАЭ - капитал, технологии и доступ к рынкам арабского мира и Азии.

Дипломатическая основа отношений выстроена основательно. Визит шейха Мохамеда бин Зайеда в Баку в сентябре 2025 года привел к подписанию 14 соглашений и созданию Комитета всеобъемлющего стратегического партнерства. В декабре прошло первое заседание комитета. Появился Азербайджано-эмиратский деловой совет, совместный инвестиционный фонд на миллиард долларов с участием ADQ и Azerbaijan Investment Holding, а также соглашения по контейнерному судостроению. Все это переводит сотрудничество из разовых проектов в институциональную интеграцию.

На горизонте пяти-десяти лет партнерство должно перейти от простого обмена ресурсами к совместному созданию ценности в высокотехнологичных и устойчивых секторах. К 2031 году ОАЭ планируют довести торговлю до триллиона долларов и удвоить экономику. Азербайджан может внести вклад, предоставляя территорию под совместные предприятия в зеленой энергетике, логистике и услугах. Перспективы масштабные: экспорт зеленой энергии по новым коридорам, создание финансовых и технологических хабов. Эмиратский опыт диверсификации поможет Баку снизить зависимость от углеводородов (ненефтяной экспорт Азербайджана в 2025 году вырос на 8,1 процента до 3,6 миллиарда долларов, но нуждается в дополнительных драйверах). Mubadala и ADNOC через Masdar способны привлечь дополнительные миллиарды в инфраструктуру, а глава CEPA по услугам снимет барьеры для азербайджанских экспортеров на рынки Персидского залива и Азии.

Риски, конечно, есть и требуют трезвого подхода. Геополитическая нестабильность в Южном Кавказе, даже смягченная мирными договоренностями при посредничестве ОАЭ, может вызвать временные задержки с Зангезурским проектом. Колебания спроса на традиционные энергоносители или замедление зеленого перехода повлияют на доходы обеих сторон. Конкуренция со стороны Северного коридора или морских путей потребует постоянной адаптации. Тем не менее плюсы перевешивают. В мире, где устойчивость и связность становятся новой валютой влияния, Азербайджан и ОАЭ могут не просто подстраиваться под тренды, а активно их формировать, превращая географическое положение в устойчивое геоэкономическое преимущество.

Партнерство между Баку и Абу-Даби - это больше, чем набор двусторонних сделок. Это закладка первого камня в фундамент новой Евразии, где энергия, логистика и инновации наконец перестают существовать по отдельности и начинают биться в едином ритме, как сердце огромного континента.

Для Азербайджана это не просто диверсификация - это момент исторического ускорения. Баку превращается из ключевого транзитного узла в архитектора будущего: от нефтяных богатств к технологиям, от регионального игрока к глобальному центру притяжения капитала, идей и талантов. Для ОАЭ - это эволюция роли глобального инвестора: от покупателя активов к стратегическому со-творцу новой экономической географии, где долгосрочная стабильность важнее сиюминутной доходности.

Но главный выигрыш даже шире, чем интересы двух столиц. Выигрывает вся цепочка: от степей Центральной Азии до портов Европы, от каспийских волн до берегов Персидского залива. Рождается система, в которой ресурсы, маршруты и знания перетекают свободно, создавая новую ось развития, независимую от старых геополитических воронок.

Эта стратегия держится не на романтике, а на холодном расчете, глубоком взаимном доверии и ясном осознании: в XXI веке экономика и геополитика - уже не отдельные дисциплины. Они стали одним организмом. И те, кто первым научится им управлять как единым целым, определят контуры следующей эпохи.

Баку и Абу-Даби не просто договариваются. Они вместе рисуют контуры будущего - и приглашают остальных присоединиться к этому рисунку.