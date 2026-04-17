Иран объявил об открытии прохода через Ормузский пролив
Ормузский пролив объявляется полностью открытым.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
"В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, уже объявленному Организацией портов и морского транспорта Исламской республики", - заявил глава МИД Ирана Арагчи.
