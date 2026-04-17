Трамп сообщил о запоздалом предложении НАТО помочь с Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже после урегулирования проблемы Ормузского пролива получил предложение от НАТО помочь в этом вопросе, но отверг его. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, он написал об этом в Truth Social.

"Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО: там спрашивали, понадобится ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше от пролива, если только они не хотят там просто загрузить нефть на свои суда", - написал он.

По его словам, союзники по НАТО были "бесполезны тогда, когда были нужны". Он в очередной раз назвал их "бумажным тигром".

"Бумажный тигр" - китайская метафора, которая используется по отношению к человеку, за свирепым видом которого скрывается беспомощность. Выражение приобрело широкую популярность в 1950-х годах. благодаря председателю КНР Мао Цзэдуну, который употреблял его по отношению, в частности, к американцам.

При этом Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар за их помощь в урегулировании ситуации. "Спасибо Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару за их великолепную смелость и помощь", - написал американский лидер. Позже в отдельном посте он поблагодарил и руководство Пакистана, выполняющее роль посредника на переговорах США с Ираном.